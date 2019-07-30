«Подстрочник» с главой псковского комитета по здравоохранению Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко

Гостем программы станет руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с гостьей о повышении качества медицинского обслуживания, способах решения проблемы кадрового дефицита и других актуальных проблемах псковского здравоохранения.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»