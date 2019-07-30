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«Подстрочник» с главой псковского комитета по здравоохранению Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко

31.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем программы станет руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с гостьей о повышении качества медицинского обслуживания, способах решения проблемы кадрового дефицита и других актуальных проблемах псковского здравоохранения.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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