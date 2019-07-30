14:00 «Подстрочник» с главой псковского комитета по здравоохранению Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко
«Подстрочник» с главой псковского комитета по здравоохранению Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко
31.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем программы станет руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с гостьей о повышении качества медицинского обслуживания, способах решения проблемы кадрового дефицита и других актуальных проблемах псковского здравоохранения.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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