22.07.2019 14:00 «Постскриптум»: зачем объединились псковские музеи и чем недовольны предприниматели и медики
«Подстрочник»: на социальные темы с замглавы администрации Пскова Александром Коноваловым
24.07.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем программы станет заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.
Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с гостем о работе детских оздоровительных лагерей, подготовке псковских школ к новому учебному году, развитии социальной инфраструктуры Пскова и планах реорганизации футбольного клуба «747».
Вопросы Александру Коновалову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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