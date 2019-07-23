«Подстрочник»: на социальные темы с замглавы администрации Пскова Александром Коноваловым

Гостем программы станет заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с гостем о работе детских оздоровительных лагерей, подготовке псковских школ к новому учебному году, развитии социальной инфраструктуры Пскова и планах реорганизации футбольного клуба «747».

Вопросы Александру Коновалову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»