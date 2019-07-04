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«Подстрочник»: о сфере ЖКХ региона новый глава областного ведомства Сергей Грахов
05.07.2019 15:33 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем программы станет председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с гостем наиболее острые проблемы регионального ЖКХ, реализацию национальных проектов, ситуацию на строительном рынке после перехода на проектное финансирование объектов и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов, а также ход строительства студенческого городка ПсковГУ и стадиона «Машиностроитель».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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