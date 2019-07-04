«Подстрочник»: о сфере ЖКХ региона новый глава областного ведомства Сергей Грахов

Гостем программы станет председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с гостем наиболее острые проблемы регионального ЖКХ, реализацию национальных проектов, ситуацию на строительном рынке после перехода на проектное финансирование объектов и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов, а также ход строительства студенческого городка ПсковГУ и стадиона «Машиностроитель».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»