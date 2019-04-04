«Подстрочник»: О питьевой воде, гриппе и борьбе с корью

Сегодняшний гость студии - главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

В ходе программы будут затронуты вопросы, связанные с иммунизацией против кори, итогами сезона ОРВИ и гриппа, а также качестве питьевой воды и проверках рынков.

Ведут эфир Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»