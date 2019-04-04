04.04.2019 14:00 «Сообразим на троих»: Кадровые перемены в региональной администрации и уборка Пскова
«Подстрочник»: О питьевой воде, гриппе и борьбе с корью
05.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.
В ходе программы будут затронуты вопросы, связанные с иммунизацией против кори, итогами сезона ОРВИ и гриппа, а также качестве питьевой воды и проверках рынков.
Ведут эфир Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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