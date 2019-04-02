«Подстрочник»: Александр Коновалов о подготовке к Международным Ганзейским дням

Сегодняшний гость студии - заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы подготовки к Международным Ганзейским дням, которые пройдут этим летом в Пскове, и актуальные вопросы социальной сферы города.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»