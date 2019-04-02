02.04.2019 19:00 «Дневной дозор»: Изменится ли работа комитета по охране объектов культурного наследия?
02.04.2019 14:00 «Эхономика»: О планах Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области
01.04.2019 14:00 «Постскриптум»: Об объединении левоцентристских сил и открытию завода «Титан-Полимер»
«Подстрочник»: Александр Коновалов о подготовке к Международным Ганзейским дням
03.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.
Ведущая программы Любовь Кузнецова обсудит с ним вопросы подготовки к Международным Ганзейским дням, которые пройдут этим летом в Пскове, и актуальные вопросы социальной сферы города.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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