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«Подстрочник»: Марина Гаращенко о сфере здравоохранения региона

06.03.2019 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущие эфира - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко - обсудят с гостем студии проблемные вопросы регионального здравоохранения, такие как льготное обеспечение лекарствами, дефицит медицинских кадров в регионе, жалобы граждан на некачественное медицинское обслуживание и другие актуальные темы. Также речь пойдет о старте работы нового Перинатального центра.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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