05.03.2019 12:35 «Гайд-парк»: Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» ответит на вопросы о безопасности производства
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«Подстрочник»: Марина Гаращенко о сфере здравоохранения региона
06.03.2019 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Ведущие эфира - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко - обсудят с гостем студии проблемные вопросы регионального здравоохранения, такие как льготное обеспечение лекарствами, дефицит медицинских кадров в регионе, жалобы граждан на некачественное медицинское обслуживание и другие актуальные темы. Также речь пойдет о старте работы нового Перинатального центра.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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