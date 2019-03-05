«Подстрочник»: Марина Гаращенко о сфере здравоохранения региона

Гость эфира - руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущие эфира - Константин Калиниченко и Надежда Назаренко - обсудят с гостем студии проблемные вопросы регионального здравоохранения, такие как льготное обеспечение лекарствами, дефицит медицинских кадров в регионе, жалобы граждан на некачественное медицинское обслуживание и другие актуальные темы. Также речь пойдет о старте работы нового Перинатального центра.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»