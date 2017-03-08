«Сообразим на троих»: учредительная конференция «Открытой России», «Дело Михаила Гавунаса» и старт праймериз «Единой России»

сегодняшнего

ситуация вокруг «Открытой России» перед учредительной конференцией регионального отделения; «Дело Михаила Гавунаса» и влияние экс-зампредседателя областного Собрания на ход общественно-политического процесса в Псковской области; старт праймериз «Единой России» и планы открытия «школы кандидата», в рамках которой единороссы намерены готовить политических лидеров.

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