«С другой стороны» пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан

Сегодняшний гость студии - пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан. Ведущая программы Анна Имеретинская поговорит с ней о жизни, о семье и об увлечениях. Начало программы в 13.08.

Напомним, формат программы «С другой стороны» сильно отличается от того, что привыкли слышать радиослушатели на частоте 102.6 FM. Это программа не о политике и не об экономике. Это взгляд на человека с другой стороны. Поэтому радиослушатели сегодня смогут многое узнать об Оксане Ширан как о человеке.

Аудиозапись: