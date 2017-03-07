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«С другой стороны» пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан

08.03.2017 14:01 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан. Ведущая программы Анна Имеретинская поговорит с ней о жизни, о семье и об увлечениях. Начало программы в 13.08.

Напомним, формат программы «С другой стороны» сильно отличается от того, что привыкли слышать радиослушатели на частоте 102.6 FM. Это программа не о политике и не об экономике. Это взгляд на человека с другой стороны. Поэтому радиослушатели сегодня смогут многое узнать об Оксане Ширан как о человеке.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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