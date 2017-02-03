«Подстрочник»: о текущем состоянии улично-дорожной сети города

Гость студии - начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров. Ведущий программы Алексей Семенов беседует с ним о текущем состоянии улично-дорожной сети города, о планах по ремонту дорог и дворов на этот год, а также обсудит другие актуальные вопросы городского хозяйства.

Также Алексей Захаров отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»