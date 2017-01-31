«Подстрочник»: выборы 2017 года

в Пскове и Великих Луках.

Сегодняшний гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Эфир будет посвящен избирательным кампаниям 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов, две городские Думы -В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания.

Аудиозапись: