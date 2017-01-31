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«Подстрочник»: выборы 2017 года

01.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Эфир будет посвящен избирательным кампаниям 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов, две городские Думы - в Пскове и Великих Луках. В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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