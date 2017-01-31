«Подстрочник»: выборы 2017 года
01.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Эфир будет посвящен избирательным кампаниям 2017 года. Напомним, в наступившем году избирателям Псковской области предстоит выбрать глав семи районов, две городские Думы - в Пскове и Великих Луках. В 21 районе пройдут выборы в районные Собрания.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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