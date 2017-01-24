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«Подстрочник»: о последних новостях капремонта жилого фонда

25.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко.

Ведущие выпуска Алексей Семенов и Надежда Назаренко обсуждают с ним последние новости капремонта жилого фонда Псковской области.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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