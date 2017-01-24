24.01.2017 18:00 «Дневной дозор»: Как новая система оплаты труда сказалась на зарплатах бюджетников?
«Подстрочник»: о последних новостях капремонта жилого фонда
25.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко.
Ведущие выпуска Алексей Семенов и Надежда Назаренко обсуждают с ним последние новости капремонта жилого фонда Псковской области.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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