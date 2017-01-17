Театральный «Подстрочник»

лючевая тема беседы - XXIV Пушкинский театральный фестиваль, который состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодняшние гости студии - режиссер спектакля «Пиковая дама», который будет показан в рамках фестиваля на малой сцене Псковского драмтеатра, Юрий Печенежский и директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева.

Аудиозапись: