Театральный «Подстрочник»
18.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ключевая тема беседы - XXIV Пушкинский театральный фестиваль, который состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Сегодняшние гости студии - режиссер спектакля «Пиковая дама», который будет показан в рамках фестиваля на малой сцене Псковского драмтеатра, Юрий Печенежский и директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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