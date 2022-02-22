www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 февраля Телефон 4 февраля 21 февраля 17 февраля 22 февраля 10 февраля 22 февраля 11 февраля 17 февраля 11 февраля 4 февраля 17 февраля 17 февраля 17 февраля 17 февраля

«Особое мнение»: Александр Серавин о мифах и реалиях Дня Защитника Отечества

23.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин.

Он высказал особое мнение по поводу Дня защитника Отечества и связанных с этим праздником мифах и исторических реалиях.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты