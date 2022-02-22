22.02.2022 12:50 «Гонки по вертикали»: Признание ДНР и ЛНР, перемены в Пскове и партийная ароматерапия
«Особое мнение»: Александр Серавин о мифах и реалиях Дня Защитника Отечества
23.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин.
Он высказал особое мнение по поводу Дня защитника Отечества и связанных с этим праздником мифах и исторических реалиях.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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