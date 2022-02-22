«Особое мнение»: Александр Серавин о мифах и реалиях Дня Защитника Отечества

Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин.

Он высказал особое мнение по поводу Дня защитника Отечества и связанных с этим праздником мифах и исторических реалиях.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»