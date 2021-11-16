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«Особое мнение»: Заместитель главы Пскова Александр Баев

17.11.2021 15:17 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с его депутатской деятельностью и решением актуальных проблем города. В частности, гость студии прокомментировал недавнюю смену власти в городской администрации, подвел итоги работ по благоустройству на территории своего округа, высказал мнение о путях решения вопроса по нерентабельности псковских бань и поделился, как думские коммунисты будут голосовать по вопросу о принятии городского бюджета на следующий год. Кроме того, Александр Баев рассказал о своих политических планах и прокомментировал недавний скандал с членом КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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