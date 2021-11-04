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«Особое мнение»: Дмитрий Михайлов о планах КПРФ, подготовке к 7 ноября и ситуации в стране

05.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – секретарь псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании Дмитрий Михайлов. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке коммунистов к одному из главных для них праздников — 7 ноября, об общественно-политической ситуации в стране и регионе, а также об итогах сентябрьских выборов и планах обкома КПРФ.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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