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«Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока»

24.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Избирательный цикл завершился, выборы прошли, итоги подведены. Есть победители и проигравшие, но, так или иначе, нам с этими парламентами жить следующие 5 лет. Как лидер псковского «Яблока» оценивает состоявшиеся выборы? Что по легитимности, как говорит молодой избиратель? Как дистанционное досрочное голосование повлияло на итоги и можно ли ему доверять? Что ждет псковское «Яблоко» и что ждет партию после, мягко говоря, не самого удачного выступления?

Подробнее об этом и многом другом с Львом Шлосбергом поговорил ведущий Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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