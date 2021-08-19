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«Особое мнение»: Значение событий августа 1991-го в истории

20.08.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Круглый стол, посвященный 30-летию создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), состоялся 20 августа в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Свою оценку событиям августа 1991 года дали экс-депутат Верховного совета РСФСР, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области Дмитрий Хритоненков, экс-руководитель псковского отделения  общественной организации «Демократическая Россия» Венедикт Достовалов и ветеран демократического движения Надежда Доновская.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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