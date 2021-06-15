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«Особое мнение» депутатов от ЛДПР о законодательных инициативах и выборах

16.06.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гости студии - депутаты Псковского областного Собрания от Либерально-демократической партии России Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Ведущий программы Александр Савенко обсудил с ними актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе резонансные законодательные инициативы либерал-демократов и подготовку партии к сентябрьским выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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