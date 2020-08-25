25.08.2020 12:00 «Беседка»: замруководителя группы компаний «ЛУГ» о псковском девелопменте и ипотеке
«Особое мнение» с Антоном Сергеевым: Об информационных вызовах и угрозах
26.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.
Современный мир - сплошное информационное пространство, в котором идет постоянная борьба за сферы влияния. Власть, политические партии, крупные корпорации постоянно находятся под угрозой информационной атаки. Оппоненты в любой момент готовы развязать беспощадную медиавойну, используя любой подходящий повод.
Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудят с Антоном Сергеевым, как выстраивать грамотную медиаполитику в современном мире, где информация распространяется со скоростью пандемии, и как формировать правильный имидж власти и противодействовать распространению мифов и фобий.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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