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«Особое мнение» с Антоном Сергеевым: Об информационных вызовах и угрозах

26.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. 

Современный мир - сплошное информационное пространство, в котором идет постоянная борьба за сферы влияния. Власть, политические партии, крупные корпорации постоянно находятся под угрозой информационной атаки. Оппоненты в любой момент готовы развязать беспощадную медиавойну, используя любой подходящий повод.

Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудят с Антоном Сергеевым, как выстраивать грамотную медиаполитику в современном мире, где информация распространяется со скоростью пандемии, и как формировать правильный имидж власти и противодействовать распространению мифов и фобий.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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