23.03.2020 14:00 «Постскриптум»: Жизнь Псковской области в условиях коронавируса и перспективы реставрации храмов, включенных в список ЮНЕСКО
«Особое мнение» с Дмитрием Шаховым
25.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудит с гостем результаты работы регионального омбудсмена и его планы, поправки в Конституцию России, другие актуальные темы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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