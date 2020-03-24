«Особое мнение» с Дмитрием Шаховым

Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудит с гостем результаты работы регионального омбудсмена и его планы, поправки в Конституцию России, другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»