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«Особое мнение» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО
25.03.2020 15:44 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня, 25 марта, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с гостем результаты работы регионального омбудсмена и его планы, поправки в Конституцию России, другие актуальные темы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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