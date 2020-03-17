«Особое мнение»: Член Общественной палаты РФ Андрей Царев
18.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.
Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о поправках в Конституцию РФ, адекватности принимаемых мер по противодействию коронавирусу. Также гость студии расскажет о своей работе в Общественной палате РФ и о деятельности ЦЛП.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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