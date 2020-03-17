«Особое мнение»: Член Общественной палаты РФ Андрей Царев

Гость студии - директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о поправках в Конституцию РФ, адекватности принимаемых мер по противодействию коронавирусу. Также гость студии расскажет о своей работе в Общественной палате РФ и о деятельности ЦЛП.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»