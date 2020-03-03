«Особое мнение» с Ульяной Михайловой

Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

В ходе часовой беседы будут затронуты вопросы, связанные с деятельностью псковских профсоюзов и их планами на текущий год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»