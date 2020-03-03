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«Особое мнение» с Ульяной Михайловой

04.03.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

 

 

В ходе часовой беседы будут затронуты вопросы, связанные с деятельностью псковских профсоюзов и их планами на текущий год. 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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