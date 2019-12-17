«Особое мнение» главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина

Сегодня в гостях у ведущего Константина Калиниченко начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области – главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Он расскажет о развитии Пскова и области в 2019 году с точки зрения градостроения и планирования общественных пространств, о новом градостроительном плане Пскова, как его будут реализовывать уже в следующем году, о том, как должен выглядеть правильный современный город, правильная жилищная, промышленная застройка, общественные пространства, о дизайн-коде города Пскова и социально значимых проектах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»