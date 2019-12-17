www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 декабря 9 декабря 4 декабря 11 декабря Телефон 11 декабря 27 ноября 2 декабря 4 декабря 3 декабря 12 декабря 29 ноября 9 декабря 2 декабря 11 декабря 11 декабря

«Особое мнение» главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина

18.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в гостях у ведущего Константина Калиниченко начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области – главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Он расскажет о развитии Пскова и области в 2019 году с точки зрения градостроения и планирования общественных пространств, о новом градостроительном плане Пскова, как его будут реализовывать уже в следующем году, о том, как должен выглядеть правильный современный город, правильная жилищная, промышленная застройка, общественные пространства, о дизайн-коде города Пскова и социально значимых проектах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты