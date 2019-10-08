«Особое мнение»: экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов станет гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудит с ним актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки, в том числе разработку программы социально-экономического развития региона и итоги сентябрьских выборов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»