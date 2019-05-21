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«Особое мнение» лидера Псковского «Яблока» Льва Шлосберга

22.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно-политической повестки. Также гость студии расскажет о  планах участия псковского «Яблока» в выборах и о своей работе в региональном парламенте.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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