21.05.2019 19:00 «Дневной дозор»: Что даст Пскову статус территории приоритетного переселения соотечественников?
«Особое мнение» лидера Псковского «Яблока» Льва Шлосберга
22.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно-политической повестки. Также гость студии расскажет о планах участия псковского «Яблока» в выборах и о своей работе в региональном парламенте.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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