«Особое мнение» лидера Псковского «Яблока» Льва Шлосберга

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно-политической повестки. Также гость студии расскажет о планах участия псковского «Яблока» в выборах и о своей работе в региональном парламенте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»