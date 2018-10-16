«Особое мнение» лидера псковских справедливороссов Олега Брячака

Гость эфира - депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Он прокомментирует прекращение преследования по ряду резонансных уголовных дел, даст оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в городе и области, расскажет о планах работы регионального отделения «Справедливой России».

Ведущий программы - Александр Савенко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»