16.10.2018 14:00 «Эхономика»: О «плюсах» и «минусах» создания территориального общественного самоуправления
«Особое мнение» лидера псковских справедливороссов Олега Брячака
17.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.
Он прокомментирует прекращение преследования по ряду резонансных уголовных дел, даст оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в городе и области, расскажет о планах работы регионального отделения «Справедливой России».
Ведущий программы - Александр Савенко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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