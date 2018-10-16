www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 октября 18 10 октября 2018 20 сентября 2018 11 октября 8 октября 18 Телефон 8 октября 3 октября 12 октября 4 октября 18 12 октября 11 октября Назвался груздем - полезай в кузов 9 октября 10 октября 4 октября 18

«Особое мнение» лидера псковских справедливороссов Олега Брячака

17.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Он прокомментирует прекращение преследования по ряду резонансных уголовных дел, даст оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в городе и области, расскажет о планах работы регионального отделения «Справедливой России».

Ведущий программы - Александр Савенко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты