08.10.2018 14:00 «Постскриптум»: Об открытии представительства Псковской области в Москве и судьбе Перинатального центра2
«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг
10.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Ведущий программы Александр Савенко побеседует с ним о поствыборной ситуации в стране и псковском регионе и обсудит актуальные вопросы политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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