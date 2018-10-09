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«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг

10.10.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущий программы Александр Савенко побеседует с ним о поствыборной ситуации в стране и псковском регионе и обсудит актуальные вопросы политической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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