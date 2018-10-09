«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг

Гость эфира - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущий программы Александр Савенко побеседует с ним о поствыборной ситуации в стране и псковском регионе и обсудит актуальные вопросы политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»