«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга
26.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Ведущий эфира Александр Савенко беседует с ним об итогах президентских выборов, позициях «Яблока» в преддверии старта выборов губернатора Псковской области и на другие актуальные темы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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