«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга

Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Ведущий эфира Александр Савенко беседует с ним об итогах президентских выборов, позициях «Яблока» в преддверии старта выборов губернатора Псковской области и на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»