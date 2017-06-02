«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга

руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Сегодняшний гость студии –

Ведущие программы Максим Костиков и Александр Савенко побеседуют с гостем о подготовке регионального отделения партии к сентябрьским выборам, о резонансном споре Льва Шлосберга с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и обсудят актуальные вопросы общественно-политической повестки. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Аудиозапись: