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«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга

05.06.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие программы Максим Костиков и Александр Савенко побеседуют с гостем о подготовке регионального отделения партии к сентябрьским выборам, о резонансном споре Льва Шлосберга с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и обсудят актуальные вопросы общественно-политической повестки. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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