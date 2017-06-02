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«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга
05.06.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.
Ведущие программы Максим Костиков и Александр Савенко побеседуют с гостем о подготовке регионального отделения партии к сентябрьским выборам, о резонансном споре Льва Шлосберга с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и обсудят актуальные вопросы общественно-политической повестки. Также гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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