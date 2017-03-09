«Особое мнение» замдиректора гипермаркета «Империал» Александра Сотника

Гость студии - бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник, в прошлом году участвовавший в выборах депутатов Псковского областного Собрания в рядах партии «Справедливая Россия». Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко говорит с гостем о его деятельности и планах, а также обсудить актуальные темы общественно-политической повестки. Александр Сотник также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

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