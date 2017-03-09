www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 февраля Телефон 6 февраля 31 января 2 февраля 20 января 26 января 28 февраля 21 февраля 8 февраля 27 января 24 января 23 января 30 января 10 февраля 2 марта

«Особое мнение» замдиректора гипермаркета «Империал» Александра Сотника

10.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник, в прошлом году участвовавший в выборах депутатов Псковского областного Собрания в рядах партии «Справедливая Россия». Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко говорит с гостем о его деятельности и планах, а также обсудить актуальные темы общественно-политической повестки. Александр Сотник также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты