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«Особое мнение» замдиректора гипермаркета «Империал» Александра Сотника
10.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник, в прошлом году участвовавший в выборах депутатов Псковского областного Собрания в рядах партии «Справедливая Россия». Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко говорит с гостем о его деятельности и планах, а также обсудить актуальные темы общественно-политической повестки. Александр Сотник также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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