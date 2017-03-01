«Сообразим на троих»: О продолжении истории под названием «Гавунас VS Турчак», институте федеральных инспекторов и повышении явки

Новый проект радиостанции стартовал две недели назад. Его постоянными ведущими являются главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.

Сегодня в центре их внимания: Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ в контексте назначения на эту должность в Псковской области Андрея Калинина. Продолжение истории под условным названием «Гавунас VS Турчак» и резонансное выступление на сессии областного Собрания вице-спикера Виктора Антонова. Проблема доверия населения к институту выборов и намерение властей повысить явку на президентских выборах в марте 2018 года.

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