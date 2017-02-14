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«Особое мнение» директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова

15.02.2017 16:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - российский политолог, историк, директор Института США и Канады РАН, бывший преподаватель Псковского педагогического института им. С. М. Кирова (1985 - 2000) Валерий Гарбузов. В эти дни он находится в Пскове и участвует в работе Научно-образовательного семинара «Россия и США в меняющемся мире», который проходит с 13 февраля на базе ПсковГУ.

Разговор посвящен итогам президентских выборов в США на фоне российско-американских отношений. Ведут программу главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор "Псковской ленты новостей" Александр Савенко.

 



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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