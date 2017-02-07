«Особое мнение»: Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов

Гость студии – экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Ведущий выпуска Александр Савенко обсуждает с ним актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Также Евгений Михайлов отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»