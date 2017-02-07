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«Особое мнение»: Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов

08.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Ведущий выпуска Александр Савенко обсуждает с ним актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Также Евгений Михайлов отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.



Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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