07.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: О новой волне кадровых изменений в администрации Псковской области
«Особое мнение»: Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов
08.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Ведущий выпуска Александр Савенко обсуждает с ним актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Также Евгений Михайлов отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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