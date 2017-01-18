«Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака
19.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость прямого эфира - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Разговор шел о планах и перспективах деятельности Олега Брячака и псковских «справедливороссов». Также гость студии высказал мнение по актуальным вопросам общественно-политической повестки и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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