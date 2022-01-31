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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А там, за забором, родительский дом
01.02.2022 12:53 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На прошлой неделе в Пскове из детсада сбежал ребенок. Малыш покинул территорию сада через дырку забора. Об этом новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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