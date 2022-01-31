«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А там, за забором, родительский дом

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. На прошлой неделе в Пскове из детсада сбежал ребенок. Малыш покинул территорию сада через дырку забора. Об этом новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»