«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Уже который год построить обещают нам Северный обход...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Строительство Северного обхода в очередной раз заморожено. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»