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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Уже который год построить обещают нам Северный обход...
15.12.2021 14:40 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Строительство Северного обхода в очередной раз заморожено. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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