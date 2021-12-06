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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если на лося не сезон, сиди дома и слушай музон...

07.12.2021 13:29 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Нашумевшая новость последнего времени — депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвиняется в незаконной охоте на лося. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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