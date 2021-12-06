«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Если на лося не сезон, сиди дома и слушай музон...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Нашумевшая новость последнего времени — депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвиняется в незаконной охоте на лося. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»