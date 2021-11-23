«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: «Винни-Пух и все-все-все»...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Его новая песня написана по мотивам известной сказки «Винни-Пух и все-все-все».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»