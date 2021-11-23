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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: «Винни-Пух и все-все-все»...
24.11.2021 17:23 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Его новая песня написана по мотивам известной сказки «Винни-Пух и все-все-все».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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