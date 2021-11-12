14:00 «Постскриптум»: Ипотека как драйвер экономики, QR-коды и инициатива об отмене муниципального фильтра
12.11.2021 14:00 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям?
11.11.2021 14:00 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной...
15.11.2021 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. На Псковской Ленте Новостей недавно опубликовали статью о том, как чиновники ведут себя в соцсетях. Этому событию и посвящена его новая песня.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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