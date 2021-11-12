«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. На Псковской Ленте Новостей недавно опубликовали статью о том, как чиновники ведут себя в соцсетях. Этому событию и посвящена его новая песня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»