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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Доносы пишутся легко - чай не романы
08.11.2021 17:53 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Прокуратура предложила доносить гражданам на тех, кто выступает против прививок. Этому и посвящена новая песня.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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