«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Доносы пишутся легко - чай не романы

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Прокуратура предложила доносить гражданам на тех, кто выступает против прививок. Этому и посвящена новая песня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»