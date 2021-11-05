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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Доносы пишутся легко - чай не романы

08.11.2021 17:53 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина. Прокуратура предложила доносить гражданам на тех, кто выступает против прививок. Этому и посвящена новая песня.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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