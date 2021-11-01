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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизни нет без QR-кода...
02.11.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.
Сегодня самым популярным словом у псковичей является слово «QR-код». Этому слову и посвящена его новая песня.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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