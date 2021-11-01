«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизни нет без QR-кода...

Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Сегодня самым популярным словом у псковичей является слово «QR-код». Этому слову и посвящена его новая песня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»