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www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
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Эхо Москвы
12:00
«Беседка»: Проблемы и успехи псковского дошкольного образования
30.09.2020 19:00
«Дневной дозор»: Визит псковской делегации в Белоруссию
30.09.2020 18:00
Итоги дня - 30 сентября
30.09.2020 14:00
«Дом Советов»: Об итогах визита псковской делегации в Республику Беларусь расскажет Вера Емельянова
30.09.2020 12:35
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
30.09.2020 12:00
«Беседка»: Затронет ли конфликт Армении и Азербайджана проживающие в России диаспоры?
29.09.2020 19:00
«Дневной дозор»: Ликвидация ГУПов и МУПов — вред или благо?
29.09.2020 18:00
Итоги дня - 29 сентября
29.09.2020 14:00
«Эхономика»: О влиянии коронавируса на инвестиционный климат Псковской области
29.09.2020 12:35
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: Почему вымирает политический класс?
«Беседка»: Проблемы и успехи псковского дошкольного образования
«Дом Советов»: Об итогах визита псковской делегации в Республику Беларусь расскажет Вера Емельянова
«Беседка»: Затронет ли конфликт Армении и Азербайджана проживающие в России диаспоры?
«Эхономика»: О влиянии коронавируса на инвестиционный климат Псковской области
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«Эхо Москвы» в Пскове
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телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
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