«Навстречу урнам»: последний раунд дебатов перед выборами

Последний раунд предвыборных дебатов состоялся 15 сентября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Центральной темой обсуждения стала интеграция России и Белоруссии. Это реальная перспектива или миф? В какой форме возможно объединение двух государств, какими будут последствия и выиграет ли от интеграции приграничная Псковская область? Своими мнениями на этот счет поделились координатор ЛДПР по городу Пскову Артем Васильев, руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, представитель партии «Родина» в Псковской области Михаил Лебедик и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Также у участников дебатов была возможность задать вопросы своим оппонентам, а также ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»