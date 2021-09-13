10.09.2021 18:47 «В фокусе»: Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове
10.09.2021 12:50 «Акценты» Донецкого: Неделя до выборов, монумент Александру Невскому и хайпожоры в Псковском музее-заповеднике
«Навстречу урнам» с Анастасией Повторейко
14.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость - кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по списку партии «Единая Россия» Анастасия Повторейко.
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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