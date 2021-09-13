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«Навстречу урнам» с Анастасией Повторейко

14.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость - кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по списку партии «Единая Россия» Анастасия Повторейко.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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