«Навстречу урнам» с Александром Козловским
03.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В рамках предвыборной кампании мы продолжаем общение с кандидатами от различных политических партий. Сегодня гость нашей студии - кандидат в депутаты Государственной думы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область) от партии «Единая Россия», секретарь реготделения партии, действующий депутат ГД Александр Козловский.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 Козловского Александра Николаевича.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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