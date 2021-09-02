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«Навстречу урнам» с Александром Козловским

03.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках предвыборной кампании мы продолжаем общение с кандидатами от различных политических партий. Сегодня гость нашей студии - кандидат в депутаты Государственной думы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область) от партии «Единая Россия», секретарь реготделения партии, действующий депутат ГД Александр Козловский.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 Козловского Александра Николаевича.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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