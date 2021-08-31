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«Навстречу урнам»: Предвыборные дебаты на радио «Эхо Москвы» в Пскове

01.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) совместно с Псковской Лентой Новостей продолжают цикл программ, посвященных сентябрьским выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Сегодня, 1 сентября в прямом эфире радиостанции состоялись очередные предвыборные дебаты, главной темой которых стала социально-экономическая проблематика.

Ответы на вопрос «Как поднять Псковскую область?» искали:

  • Петр Алексеенко, секретарь Псковского областного отделения КПРФ
  • Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР в Псковской области
  • Михаил Лебедик, представитель партии «Родина» в Псковской области.

В рамках прямого эфира гости студии также получили возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

Вел прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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