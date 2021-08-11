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«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о легитимности избирательного процесса и способах повысить явку

12.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с гостем программы о ходе избирательной кампании в Псковской области, регистрации кандидатов на выборах депутатов Псковского областного Собрания и выявленных нарушениях.

Кроме того, в эфире радиостанции подняли вопрос о легитимности избирательного процесса в 2021 году, способах повысить явку на выборах, а также в целом обсудили вовлеченность граждан в выборные процессы.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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