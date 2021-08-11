12:30 «Навстречу урнам»: Игорь Сопов о легитимности избирательного процесса и способах повысить явку
«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о легитимности избирательного процесса и способах повысить явку
12.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с гостем программы о ходе избирательной кампании в Псковской области, регистрации кандидатов на выборах депутатов Псковского областного Собрания и выявленных нарушениях.
Кроме того, в эфире радиостанции подняли вопрос о легитимности избирательного процесса в 2021 году, способах повысить явку на выборах, а также в целом обсудили вовлеченность граждан в выборные процессы.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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