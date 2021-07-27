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«Навстречу урнам»: Как обеспечить честные выборы

28.07.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Круглый стол с участием руководителей представителей региональных отделений политических партий состоялся  в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках цикла радиопрограмм «Навстречу урнам».

В программе приняли участие замруководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Участники встречи в рамках проекта «Навстречу урнам» обсудили, как обеспечить честные, конкурентные и легитимные выборы. Также в передаче затронули другие актуальные темы, связанные с ходом избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов пройдут в сентябре этого года.

Ведущий программы - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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