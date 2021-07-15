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«Навстречу урнам»: Игорь Сопов о предстоящей избирательной кампании
16.07.2021 13:07 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Новый избирательный цикл набирает обороты. Остается 2 месяца до дня голосования. Политические партии определились с кандидатами по выборам депутата Госдумы и депутатов Псковского областного Собрания. Но при этом многие, как оказалось, продолжают путаться в процедурных вопросах.
Ведущий Константин Калиниченко разобрал с гостем студии, как будет проходить избирательная кампания, будет ли «голосование на пеньках», какие ограничения ожидают участников выборов, трудна ли судьба иностранного агента, идущего на выборы, насколько актуальна проблема вбросов и фейк-ньюс в аспекте выборов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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